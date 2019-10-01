Компания Bakcell ознакомила студентов и выпускников БГУ с карьерными возможностями (ФОТО)

1 октября 2019 11:48 (UTC+04:00)

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приняла участие в ярмарке активной занятости, организованной под девизом «Первый шаг в карьере», для студентов и выпускников БГУ.

Это мероприятие, было организовано Государственной службой занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики совместно с БГУ, с целью поддержать выход студентов и выпускников университета на рынок труда, а также помочь им наладить отношения с работодателями.

Являясь одним из крупнейших инвесторов ненефтяного сектора Азербайджана, Bakcell активно поддерживает молодежь в получении образования и развитии карьеры. Компания принимает активное участие в карьерных ярмарках, организуемых различными учебными заведениями, государственными структурами и организациями. Молодые люди успешно прошедшие собеседование, получили возможность работать или проходить практику в одной из крупнейших компаний страны.

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  • Компания Bakcell ознакомила студентов и выпускников БГУ с карьерными возможностями (ФОТО)
  • Компания Bakcell ознакомила студентов и выпускников БГУ с карьерными возможностями (ФОТО)
  • Компания Bakcell ознакомила студентов и выпускников БГУ с карьерными возможностями (ФОТО)
  • Компания Bakcell ознакомила студентов и выпускников БГУ с карьерными возможностями (ФОТО)
  • Компания Bakcell ознакомила студентов и выпускников БГУ с карьерными возможностями (ФОТО)
  • Компания Bakcell ознакомила студентов и выпускников БГУ с карьерными возможностями (ФОТО)
  • Компания Bakcell ознакомила студентов и выпускников БГУ с карьерными возможностями (ФОТО)
  • Компания Bakcell ознакомила студентов и выпускников БГУ с карьерными возможностями (ФОТО)
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