Выгодное предложение от Azercell на смартфоны Samsung

8 ноября 2019 14:10 (UTC+04:00)

Провайдер цифровых решений и лидер рынка сотовой связи ООО «Azercell Telekom» в очередной раз представляет смартфоны последних моделей на более доступных условиях. Azercell запускает новую кампанию «Смартфоны Samsung», сочетающую инновационные услуги Azercell и надежность бренда Samsung. Начиная с 07.11.2019 по 15.01.2020 каждый абонент, купивший смартфон Samsung серии A и новый Azercell номер в магазинах Azercell Эксклюзив, а также в официальных дилерских магазинах Azercell, получит уникальную возможность воспользоваться бесплатно интернет-пакетом в размере 1GB в течение 12 месяцев.

Встречайте этот Новый Год с вашим новым смартфоном Samsung! Теперь ваше общение будет более динамичным, а воспоминания - более яркими!

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/monthly/samsung_a/

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Azercell огласила услуги «Мобильной глазной клиники»
Общество 7 ноября 17:57
В Баку при поддержке Azercell пройдут V Детские паралимпийские игры
Общество 31 октября 16:48
Azercell победил в номинации «Инновационное мероприятие года» (ФОТО)
ИКТ 25 октября 12:22
Тема «культуры безопасного поведения в киберпространстве» обсуждается в средних школах Азербайджана (ФОТО)
ИКТ 24 октября 11:31
Azercell встретился со студентами региональных высших учебных заведений (ФОТО)
ИКТ 14 октября 17:53
Мобильные клиники Azercell оказали медицинскую помощь более 10 тыс. людям
ИКТ 10 октября 18:19
Лента новостей
У берегов Фиджи произошло сильное землетрясение
Другие страны 15:22
Китайская компания Xinle Electrical Appliance заинтересована начать бизнес в Грузии
Финансы 15:21
Резидент Сумгайытского химпромпарка увеличит производство полиэтилена
Финансы 15:20
Квота по приему на работу лиц, относящихся к льготной категории, в Азербайджане будет контролироваться в электронном виде
Общество 15:18
Турция и Россия завершили 3-е совместное патрулирование в Сирии
Турция 15:10
В Грузии запретят продажу нефасованного табака
Бизнес 15:03
В Кутаиси прибыл первый рейс авиакомпании Ryanair
Туризм 14:58
Новый поезд для Бакинского метрополитена будет доставлен в феврале будущего года
Общество 14:58
В Германии прогремел взрыв на шахте
Европа 14:54