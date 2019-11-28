В Абшероне и Сумгайыте началось оказание услуг беспроводного интернета по новым технологиям (ФОТО)

28 ноября 2019 13:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий продолжает работу по созданию технологии беспроводной связи последнего поколения на территории ООО “Азтелеком” и, как следствие - обеспечению населения устойчивой связью, высокоскоростным интернетом и другими мультимедийными услугами, сообщает Trend со ссылкой на ООО “Азтелеком”.

Сеть LTE (Long Term Evolution) по Абшеронскому району действует в городе Хырдалан, поселках Дигях, Фатмаи, Мухаммедли, Масазыр, Мехдиабад, Новханы, Гобу, Джорат, Г.З.Тагиева, в 11 микрорайоне города Сумгайыт.

В Абшеронском районе и городе Сумгаите началось оказание услуг беспроводного интернета и телефонии по технологии LTE. Технология LTE имеет такие преимущества, как высокоскоростная передача данных и гибкое предоставление телекоммуникационных услуг на ограниченных инфраструктурных территориях.

Отметим, что технология LTE применяется во многих странах мира, и количество абонентов этой услуги достигло четырех миллиардов.

Напомним, что проект по внедрению сети LTE в Азербайджане стартовал в начале 2018 года. В рамках пилотного проекта ООО "Aztelecom", в селах Гуловлю и Гарачи Хачмазского района была активизирована беспроводная сеть и в домах жителей было установлено приемное оборудование. В результате, в указанных селах абоненты получили возможность не только пользоваться высокоскоростным интернетом, но и другими мультимедийными услугами.

Работы по внедрению телекоммуникационных услуг через LTE планируется проводить и в других регионах.

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  • В Абшероне и Сумгайыте началось оказание услуг беспроводного интернета по новым технологиям (ФОТО)
  • В Абшероне и Сумгайыте началось оказание услуг беспроводного интернета по новым технологиям (ФОТО)
  • В Абшероне и Сумгайыте началось оказание услуг беспроводного интернета по новым технологиям (ФОТО)
  • В Абшероне и Сумгайыте началось оказание услуг беспроводного интернета по новым технологиям (ФОТО)
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