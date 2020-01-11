В Туркменистане создана межведомственная комиссия по развитию цифровой экономики

11 января 2020 14:29 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - В Туркменистане создана Межведомственная комиссия по развитию в стране цифровой экономики, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное постановление президента.

Согласно документу, агентство «Türkmenaragatnaşyk» (Туркменсвязь) министерства промышленности и коммуникации определено уполномоченным органом в этой области.

Данное агентство выполняет важную часть работ по продвижению цифровизации и обеспечивает функционирование интеллектуальных сетей, в том числе проработку законодательной поддержки по регулированию и расширению национального сетевого пространства, спектра интернет-услуг.

Отметим, что с начала года в Туркменистане началась реализация Концепции развития цифровой экономики, разработанная на период до 2025 года.

Документ представляет собой «дорожную карту» технологической трансформации всех отраслей и государственного управления ими, формирования экономики знаний на основе ресурсного и производственного потенциала страны.

Концепция нацелена на рост деловой и инвестиционной активности, внедрение передовых методов государственного управления, создание новых рабочих мест.

В Туркменистане стимулируют развитие в стране телемедицины, онлайн-образования, дистанционного обучения и инструментов электронного правительства. Оцифровка хозяйственных, производственных, управленческих процессов позволит создавать «умные» города.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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