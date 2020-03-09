Информация о недвижимости интегрирована в портал электронного правительства

БАКУ/Trend/ - Информация о недвижимости будет интегрирована в портал электронного правительства, сообщает Trend со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества при министерстве экономики.

По данным источника, осуществлена интеграция сервиса "Мои данные о недвижимости" в портал myGov. Жители Азербайджана могут узнать информацию о недвижимости, зарегистрированной на свое имя, пройдя авторизацию на портале myGov в разделе личный кабинет.

Собственники могут ознакомиться со сведениями о своем личном имуществе в деталях: регистрационный и реестровый номер недвижимости, земельный участок, общая площадь имущества, вид недвижимости, категория земельного участка, адрес недвижимости и другие данные принадлежащего им на праве собственности недвижимого имущества.

Напомним, что портал myGov - это система предоставления электронных услуг, объединяющая граждан, государственные и бизнес-структуры на единой платформе на основе концепции электронного правительства. Граждане, посредством портала "myGov", смогут ознакомиться с информацией, предоставляемой государственными структурами, обращаться в различные службы в электронном порядке, получать электронные справки и другие документы, а также подтверждать достоверность информации и регулировать процесс передачи данных другим структурам.

Автор: Садраддин Агджаев.

Twitter: agdzhaev