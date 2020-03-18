Delta Telecom о мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса

БАКУ/Trend/ - Во исполнение указаний и инструкций оперативного штаба в компании Delta Telecom были прекращены поездки сотрудников за границу, решено проводить встречи и обсуждения с зарубежными партнерами в режиме онлайн. Как сообщает в среду Trend об этом сказал сотрудник пресс-службы Delta Telecom, говоря о принятых мерах и проводимых мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса.

По его словам, на основе указаний и инструкций оперативного штаба, были прекращены визиты сотрудников за границу, решено проводить встречи и обсуждения с зарубежными партнерами в режиме онлайн. В целях минимизации контактов между сотрудниками внутри компании, было дано использовать больше мобильную связь. Сотрудникам, которые могут работать удаленно, созданы условия для выполнения своих обязанностей из дома. В зависимости от рабочей нагрузки было принято решение о применении принципа очередности пребывания сотрудников на рабочем месте. Также, персоналу предписано строгое соблюдение санитарно-гигиенических правил, регулярное проведение работ по уборке и дезинфекции мест общего пользования, что ограничит распространение вирусных инфекций. Работа системы вентиляции также подлежит строгому контролю.

«При условии соблюдения этих принципов мы продолжим предоставление наших услуг на высоком уровне и обеспечим абонентов бесперебойным интернетом», - отметил сотрудник пресс-службы.

«Важно также, что проводится работа по информированию и просвещению сотрудников о том, чтобы они не паниковали и соблюдали все необходимые гигиенические нормы. В административных, вспомогательных и хозяйственных зданиях, принадлежащих нашей организации специалистами соответствующих организаций проводиться работа по дезинфекции. На входе в компанию осуществляется измерение температуры тела всех посетителей с помощью специального оборудования. Сотрудники КПП обеспечены всеми защитными средствами для того, чтобы предотвратить распространение вирусной инфекции. При наблюдении симптомов усталости, высокой температуры и других признаков недомогания мы рекомендуем этим людям обращаться в медицинские пункты», - уточнили в пресс-службе Delta Telecom.

«Delta Telecom, с 2000 годов предоставляет интернет-услуги в Азербайджане и регионах. Поскольку наше предприятие работает в секторе интернет услуг, оно должно продолжать свою деятельность в любых условиях, учитывая, что информация является ценным материалом для каждого гражданина. Все необходимые меры будут продолжать приниматься, чтобы ситуация связанная с вирусом не повлияла на нашу работу и обслуживание», - подытожил сотрудник пресс-службы.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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