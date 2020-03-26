Как мобильные операторы Азербайджана могут способствовать борьбе с коронавирусом?

БАКУ/Trend/ - ИТ-организации Азербайджана активно участвуют в инициативе по борьбе с распространением коронавируса.

Об этом сообщил Trend президент интернет форума Азербайджана Осман Гундуз.

Он отметил, что правительство последовательно усиливает борьбу с коронавирусной инфекцией.

"В связи с этим все ресурсы государства мобилизуются для преодоления ситуации с меньшими потерями. Из бюджета выделено 1 миллиард манатов для поддержания экономической стабильности и устранения негативных последствий. Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, был создан соответствующим указом Президента Ильхама Алиева.

Как известно, крупнейшие организации в цифровом секторе страны такие как, NEQSOL Holding , Azercell и BestComp перечислили средства в Фонд» ,- напомнил он.

По мнению Гюндюза Османа, мобильные операторы и провайдеры, операторы связи могут предпринять следующие шаги в борьбе с коронавирусом:

- Операторы мобильной связи могли бы подготовить отдельный пакет мобильных вызовов для медицинских работников, работающих в области предотвращения распространения коронавируса, и других специалистов, работающих в этой области, и делать это бесплатно в специальном режиме.

- Для операторов мобильной связи и провайдеров необходимо принять бесплатные и льготные меры во время специального режима для пенсионеров.

- Наши операторы IPTV и кабельного телевидения могут предложить бесплатный доступ ко всем доступным телеканалам для всех своих клиентов, которые должны оставаться дома во время специального режима.

-Мобильные операторы и провайдеры могут подготовить совместные интернет-пакеты с Министерством образования или университетами и предоставить их бесплатно или на льготных условиях во время специального режима для студентов и учащихся, получающих услуги дистанционного обучения на дому. Трафик может быть сделан бесплатно для ресурсов, которые студенты используют больше.

-Мобильные операторы могут снять ограничение со всех ограниченных услуг, сохраняя ежемесячные платежи, чтобы помочь людям работать из дома.

-Мобильные операторы и провайдеры могут решить проблему бесплатного трафика на все ресурсы (Skype, WhatsApp и другие), позволяющие общаться в режиме разговора и видео при помощи интернет-связи в специальном режиме.

- AzInTelecom Дата Центр может предложить бесплатные решения для видеосвязи между государственными органами и гражданами, используя свои ресурсы и возможности.

-Мобильные операторы и провайдеры могут предоставлять бесплатные звонки и интернет-услуги тем, кто находится в карантинной зоне во время специального режима

- ИТ-компании с электронным документооборотом теперь могут предоставлять свои решения, а также другие ИТ-решения, решения для большого объема данных государственному и частному секторам бесплатно или со скидкой.

«Я полагаю, что наши магистральные провайдеры DeltaTelecom и AzerTelecom, которые всегда поддерживают развитие ИТ-сектора, также окажут непосредственную помощь операторам и провайдерам мобильной связи в течение специального режима»- подытожил он.

Автор: Фидан Бабаева

Twitter: @Fidan_Babaeva