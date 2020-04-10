"Азеркосмос" дал старт новому проекту

БАКУ/Trend/ - ОАО "Азеркосмос" объявил о проекте на 2020-2021 года «по продвижению услуг дистанционного наблюдения за поверхностью Земли» сообщили Trend в компании.

По данным источника, участие в проекте бесплатное.

Основной целью проекта является предоставление технической поддержки юридическим лицам и исследователям, занимающимся научно-исследовательскими работами по сферам, которые считаются приоритетными в связи с мероприятиями, предусмотренными в государственной «программе развития услуг дистанционного зондирования Земли в Азербайджане» на 2019-2022 годы, в том числе поощрение и стимулирование развития услуг дистанционного зондирования Земли по всей стране с использованием данных спутника Azersky.

Отметим, что "Азеркосмос" - первый и единственный спутниковый оператор на Южном Кавказе, предоставляет высококачественные спутниковые услуги для телекоммуникаций и геологоразведки.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: agdzhaev