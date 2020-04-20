Доходы мобильных операторов в Азербайджане увеличились

БАКУ/Trend/ - Объем доходов операторов мобильной связи в Азербайджане за январь-март 2020 года составляет 546,6 миллиона манатов, передает в понедельник Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года стоимость информационных и коммуникационных услуг в реальном выражении увеличилась на 21,1 процента.

Согласно данным Госкомстата, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, доходы сектора мобильной связи увеличились почти на 17,9 процента.

71,7 процента общего объема оказанных информационных услуг и услуг связи пришлось на долю населения. При этом 79,8 процента суммарных доходов в секторе приходится на долю негосударственных предприятий.

В 2019 году населению и организациям в Азербайджане были оказаны информационные и услуги связи на сумму свыше двух миллиардов манатов, что по сравнению с аналогичным показателем 2018 года больше на 15,9 процента.

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(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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