При поддержке Госагентства по оказанию услуг гражданам в Азербайджане будет создан "Центр виртуальных услуг"

БАКУ/Trend/ - При поддержке государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики будет создана платформа 2Win-Virtual xidmət mərkəzi ("2Win - Центр виртуальных услуг") сообщили Trend в агентстве.

По данным источника, "Центр виртуальных услуг" позволит гражданам, не покидая места своего нахождения, воспользоваться услугами, предоставляемыми на платформе. Через Центр пользователи получат доступ к комнате услуг.

"Войдя в комнату по назначению, пользователи смогут воспользоваться услугами, а также виртуально участвовать в различных процессах наравне с юристами, психологами, врачами и другими специалистами.

Также с помощью платформы посредством создания виртуального бизнес-инкубатора будет оказана поддержка самозанятым гражданам и лицам, имеющим личный бизнес", - отметили в агентстве.

Цель проекта - свести к минимуму последствия пандемии коронавируса и прямые обращения в будущем, чтобы предоставить пользователям быстрый доступ к необходимым услугам дистанционно.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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