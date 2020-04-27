В Азербайджане IT решения приводятся в соответствие с мировыми стандартами - эксперт

БАКУ/Trend/ - В связи с пандемией COVID-19, с целью распространения информации и данных, в Азербайджане за короткий промежуток времени были разработаны различные электронные порталы, веб сайты и переданы в свободное пользование наших граждан сообщил Trend эксперт, консалтинговый аудитор в сфере IT Ильгар Алиев.

По его словам, была разработана система электронных разрешений, которая позволила государству контролировать передвижения граждан, а также выявить их потребности и цели. С другой стороны, в Азербайджане были проведены различные тренинги в онлайн-режиме в соответствии с международными стандартами, где мы стали свидетелями того, что многие страны, в том числе и Америка, и Европа, перешли на удаленное обучение и удаленный режим работы. Азербайджан также принял участие в таких мероприятиях, добавил он.

"Если смотреть на тенденции развития, мы видим, как частный сектор, так и государственный разрабатывают цифровые проекты, автоматизируются бизнес процессы. Государством ведутся работы по цифровизации частного бизнеса, а также развития этой сферы.

Можно сказать, что во всех сферах IT ведутся работы по стандартизации, разработке инновационных проектов и продуктов. Также ведутся работы по оптимизации предоставления достоверных и качественных услуг гражданам со стороны государства в режиме онлайн, и в этой сфере обновляются технологии", - отметил эксперт.

Алиев, также отметил о проведении аудиторских работ государственного сектора, банков и ритейл (розничная торговля) отраслей. Например, аудиторские работы в государственном секторе охватывают такие участки, как внедрение и использование разработанных стратегий по информационным технологиям, в других смежных отраслях проводятся работы по оптимизации бизнес-целей, наиболее эффективные методы бизнес контроля, как правильно им управлять, какие риски могут возникать. Выполняя такие аудиторские исследования, проводятся проверочные и тестировочные работы, а также составляются отчеты.

"В первую очередь, не важно государственный это сектор или частный, оцениваются риски в соответствии с планом проведения таких мероприятий (безопасность, контроль, компетенция сотрудников, их возможности). Наши рекомендации в сфере аудита соответствуют международным стандартам, эти стандарты (информационные стандарты, стандарты кибербезопасности) являются общепринятыми как в странах Европы, так и в Америке, проводится аудит соответствия деятельности организаций нормативам и законодательству Азербайджана", - подытожил эксперт, консалтинговый аудитор в сфере IT Ильгар Алиев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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