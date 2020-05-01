В Азербайджане проходит конкурс "Виртуальный хакатон-2020"

БАКУ/Trend/ - C первого по третье мая 2020 года проходит конкурс "Виртуальный хакатон-2020" между турецким и азербайджанским университетами, сообщает Trend со ссылкой на Инкубационный и Акселерационный центр INNOLAND.

По данным источника, конкурс организован при поддержке Центра INNOLAND, Госагентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и министерством транспорта, связи и высоких технологий страны, между Азербайджанским техническим университетом и Техническим университетом Турции OSTİM.

В Центре INNOLAND отметили, что на конкурсе представляются идеи в основном в области здравоохранения, образования, развлечений и социальной тематики. Для проведения конкурса "Виртуальный хакатон - 2020" используются платформы Slack и Youtube.

Команды-победители будут объявлены в прямом эфире на официальной facebook странице конкурса "Виртуальный хакатон - 2020"​.

Командам, занявшим первые три места, будут бесплатно предоставлены услуги Центра INNOLAND сроком на три месяца, другим участникам будут вручены денежные призы и различные подарки.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: agdzhaev