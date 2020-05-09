Азербайджанские эксперты в онлайн-режиме ответят на вопросы о виртуальной реальности

БАКУ/Trend/ - 15 мая текущего года акселерационным центром SUP.VC будет организовано онлайн-мероприятие SUPTalks, сообщил Trend в субботу программный менеджер SUP.VC Тариель Агазаде.

По его словам, спикером мероприятия SUPTalks выступит программный инженер Сона Аллахверди. Она является представителем подразделения Oculus на платформе Facebook. Главной темой мероприятия будет "VR сегодня и завтра". На мероприятии будут рассмотрены вопросы развития и проблем отрасли виртуальной реальности (VR), влияние сети 5G на развитие VR-технологий.

"SUPTalks является сообществом для стартап-предпринимателей, инвесторов, профессионалов ИТ-отрасли и инноваций. В рамках серии мероприятий спикер мероприятия поделится своим опытом, знаниями и расскажет об интересных фактах в отрасли виртуальной реальности", - добавил менеджер Центра.

Отметим, что мероприятие начнется в 21:00 и будет проходить в реальном онлайн-режиме на странице SUP Accelerator в соцсети Facebook.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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