Доходы операторов мобильной связи в Азербайджане увеличились

БАКУ/Trend/ - Объем доходов операторов мобильной связи в Азербайджане за январь-июнь 2020 года составил 1,042 миллиарда манатов, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

Согласно данным Госкомстата, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года доходы сектора мобильной связи увеличились на 4,3 процента.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость информационных и коммуникационных услуг в реальном выражении увеличилась на 4,4 процента.

72 процента от общего объема оказанных информационных услуг и услуг связи пришлись на долю населения. При этом 80 процентов суммарных доходов в секторе приходятся на долю негосударственных предприятий.

Согласно информации, 42 процента или 438,2 миллиона манатов доходов от услуг сформировано в сфере мобильной телефонной связи.

В 2019 году населению и организациям в Азербайджане были оказаны информационные услуги и услуги связи на сумму свыше двух миллиардов манатов, что по сравнению с аналогичным показателем 2018 года больше на 15,9 процента.

(Автор: Наргиз Исмаилова.)

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