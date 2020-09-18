«Мой Bakcell» - идеальный способ для управления мобильным номером

ИКТ 18 сентября 2020 14:10 (UTC+04:00)
«Мой Bakcell» - идеальный способ для управления мобильным номером

Представленное в 2018 году, приложение «Мой Bakcell» стало первым мобильным приложением виртуального обслуживания абонентов на рынке мобильной связи Азербайджана. Сегодня «Мой Bakcell», будучи уникальным персональным цифровым интерфейсом между абонентом и компанией, является самым выбираемым приложением на местном телекоммуникационном рынке с 700 000 активных пользователей. Платформа имеет высокие оценки: 4,6 в Google Play и 4,4 в App Store, постоянно оставаясь на первых местах среди бесплатных приложений в таких категориях как «стиль жизни» и «производительность» в Азербайджане.

«С помощью «Мой Bakcell» мы рады предоставить нашим абонентам возможность экономить время, получая при этом полный контроль над своим мобильным номером - прямо со своего смартфона. Этот эффективный инструмент приобретает особую важность в период, когда физические контакты не рекомендуются, а социальное дистанцирование имеет решающее значение. Более того, «Мой Bakcell» является значительным вкладом в процесс цифровизации, который является одним из основных движущих факторов экономического роста Азербайджана. Это решение выводит взаимодействие между абонентами и оператором мобильной связи на совершенно новый - цифровой уровень», - отметил коммерческий директор Bakcell Рейнхард Зуба.

Приложение «Мой Bakcell», которое с начала этого года использовалось абонентами Bakcell более 17 миллионов раз, обеспечивает лучший клиентский опыт, предоставляя простое и удобное решение для всех необходимых операций с мобильным номером без необходимости звонить или посещать центр обслуживания клиентов. Таким образом, большинство ежедневно используемых клиентских услуг находится на расстоянии прикосновения к экрану, поскольку нет необходимости перемещаться куда-либо внутри приложения, чтобы увидеть оставшийся баланс, мегабайты и минуты, дату оплаты или даже пополнить свой счет немедленно при помощи микрокредита. Кроме того, «Мой Bakcell» имеет десятки других полезных функций, таких как сравнение и покупка пакетов, изменение тарифа на наиболее подходящий, просмотр истории использования номера, потраченных сумм и многое другое.

Клиенты также могут связаться с контактным центром Bakcell для получения оперативных решений по всем вопросам через онлайн-чат приложения «Мой Bakcell». Всего за несколько секунд представители службы поддержки ответят на запросы клиентов прямо на этой платформе.

Вдобавок ко всему, «Мой Bakcell» предлагает такие уникальные преимущества, как управление несколькими номерами, подбор и покупка подходящих пакетов роуминга, карта с местонахождением ближайших магазинов Bakcell, возможность получать скидки от партнеров Ulduzum и, самое главное, история использования номера со списком набранных номеров и потраченных сумм.

Приложение «Мой Bakcell» («Mənim Bakcellim») доступно для скачивания на устройства на базе OS Android и iOS, в магазинах Google Play и Appstore. Более подробную информацию, а также ссылки для скачивания приложения, можно получить на странице https://www.bakcell.com/ru/my-bakcell

«Мой Bakcell» - идеальный способ для управления мобильным номером - Gallery Image
«Мой Bakcell» - идеальный способ для управления мобильным номером - Gallery Image
«Мой Bakcell» - идеальный способ для управления мобильным номером - Gallery Thumbnail
«Мой Bakcell» - идеальный способ для управления мобильным номером - Gallery Thumbnail
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