В Азербайджане все еще в силе ограничения, связанные с доступом к некоторым интернет-ресурсам

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ограничения, связанные с доступом в интернет, все еще в силе.

Как сообщили Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Согласно информации Минсвязи, точных данных по снятию ограничений к некоторым интернет-ресурсам в стране на сегодняшний день нет.

"Мы надеемся, что граждане Азербайджана проявят понимание по поводу введения ограничений, которые могут возникнуть в связи с интернетом из-за конфликтной ситуации", - говорится в сообщении министерства.

Отметим, что Минсвязи 27 сентября 2020 года ввел ограничения на использование интернета по всей стране. Для предотвращения широкомасштабной провокации Армении доступ в интернет в Азербайджане был ограничен.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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