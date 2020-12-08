Азеркосмос приглашает азербайджанских ученых на международный конкурс

БАКУ/Trend/ - ОАО "Азеркосмос" приглашает принять участие в планируемых на 2021 год научных конкурсах космической сферы "IAC 2021" и "GLEX 2021".

Как сообщает Trend со ссылкой на ОАО, эти конкурсы направлены на демонстрацию своих возможностей и научных работ или статей на 72 Международном астронавтическом конгрессе (IAC 2021) в Дубае (ОАЭ) и на "Глобальной конференции по космическим исследованиям" GLEX 2021 в Санкт-Петербурге (Россия).

Азеркосмос приглашает азербайджанских ученых, в том числе исследователей, зарегистрировать свои научные работы в космической сфере для демонстрации на крупнейшем в мире космическом мероприятии - 72 Международном конгрессе космонавтики, который состоится в 2021 году.

Все научные работы должны быть написаны на английском языке в формате Microsoft Word и представлены в Международную Федерацию космонавтики до 28 февраля 2021 года. Для регистрации своей научной работы необходимо перейти по ссылке.

Стоит отметить, что запланированный на 2020 год Международный конгресс по космонавтике перенесен на 25-29 октября 2021 года из-за пандемии (COVID-19), в связи с чем результаты конкурса текущего года будут объявлены в следующем году.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev