МВБ США заявило, что работает над предотвращением кибератак на сети правительства

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США тесно сотрудничает с правительственными и частными структурами в связи с кибервзломами федеральных сетей со стороны хакеров. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении помощника главы ведомства по связям с общественностью Алексея Волторниста, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерство внутренней безопасности осведомлено об имевших место кибервзломах в [сетях] федерального правительства и тесно сотрудничает с партнерами из государственного и частного сектора для противодействия этому со стороны правительства, - отмечается в тексте. - Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) как главная федеральная структура по борьбе со взломами гражданских правительственных ведомств издало чрезвычайную директиву 21-01 для устранения взломов".

Агентство Reuters в понедельник выступило с утверждением, что группа хакеров, предположительно, работающих на российское правительство, в результате кибератаки 13 декабря получила доступ ко внутренним коммуникациям МВБ. По данным агентства, взлому подверглись подразделение Министерства торговли - Национальное управление по телекоммуникациям и информации, а также Минфин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения США в причастности российских хакеров к компьютерным атакам.