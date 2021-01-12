Азербайджан примет участие на глобальном мероприятии Global Game Jam 2021

БАКУ/Trend/ - C 27 по 31 января 2021 года одновременно в порядка 200 стран мира пройдет онлайн мероприятие Global Game Jam 2021 сообщили Trend в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

По информации ведомства, данное мероприятие в Азербайджане будет организовано при поддержке Минсвязи, Game Tech Azerbaijan, SUP VC, инновационного центра Next Step, Creative.az и Mad Rooster.

"Целью мероприятия является объединение игрового сообщества Азербайджана, развитие этой отрасли, а также поддержка в выходе на международную арену", - отметили в министерстве.

Впервые в нашей стране мероприятие Global Game Jam Azerbaijan пройдет в онлайн режиме.

"На мероприятии могут принять участие заинтересованные в разработке игр программисты, художники, дизайнеры, 3D-дизайнеры, специалисты по звуковым и визуальным эффектам."

Отметим, что во время проведения конкурса участники подготовят разные игры на одну и ту же тему, которая будет анонсирована для всех стран одновременно. По окончании конкурса участники Global Game Jam 2021 получат ценные призы.

Регистрация для участия на мероприятии состоит из двух этапов:

1. https://globalgamejam.org/user/signup/to/participate/using

2. http://bit.ly/34NgmV6

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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