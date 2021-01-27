MasterCard о популяризации безналичного общества и финансовой цифровизации в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - В рамках "Государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020 годы" MasterCard запустил и успешно задействовал несколько проектов по продвижению безналичных платежей в стране, сказал Trend глава представительства компании MasterCard в Азербайджане Эрдем Чакар.

Он напомнил, что начиная с 2018 года, наряду с "Государственной программой по расширению цифровых платежей в Азербайджане в 2018-2020 годы" совместно с Центральным банком Азербайджана Mastercard провел множество кампаний.

"В 2020 году мы запустили самую масштабную кампанию с супермаркетом Bravo для клиентов, которые платят посредством MasterCard, и предоставили отличные подарки в рамках этой лотереи. Это было направлено на продвижение безналичных платежей в Азербайджане", - сказал Чакар.

Он отметил, что кроме этого, MasterCard в сотрудничестве с Министерством образования запустил в Азербайджане смарт-студенческие карты в вузах.

"С помощью этих смарт-карт студенты могут получать стипендии и совершать с ними любые платежные операции в кампусе и за его пределами. Родители студентов, проживающие в регионах, могут легко перечислить деньги своим детям. Студенты могут использовать смарт-карты, чтобы получить доступ к книгам в библиотеке, сделать ксерокопии и поесть", - сказал Эрдем Чакар.

Глава представительства компании MasterCard в Азербайджане отметил программу MasterPass, которая позволяет пользователям хранить свои карты под защитой MasterCard.

"При совершении покупок через Интернет потребителям не нужно вводить номер карты, дату окончания срока действия и CVC-код карты. Достаточно один раз ее сохранить и вам больше не нужно будет вводить данные карты. Также, мы представили большую дисконтную сеть (Priceless Specials). Она позволяет получать скидки во многих отелях, медицинских учреждениях, кофейнях и бутиках Азербайджана при оплате картой MasterPass или Maestro", - подчеркнул Чакар.

По его словам, MasterCard, отдавая приоритет знаниям и образованию, проводит обучение банкиров в области кибербезопасности и разработки продуктов. С этой же целью проводятся семинары для медиа, в том числе, по цифровым платежам для журналистов и редакторов.

"Более того, все мы знаем, что безналичная оплата хороша не только с точки зрения прозрачности и финансовой безопасности, но и в смысле гигиены, о чем свидетельствует период вспышки коронавируса в Китае, где стали избегать банкнот и отдавать предпочтение безналичному расчету. Сейчас эпидемия охватила весь мир, превратившись в пандемию, и во всех странах мира стали избегать бумажных денег. Спрос на безналичную форму платежей вырос в разы.

Мы, как MasterCard, гордимся работой со всеми регионами Азербайджана в сфере популяризации безналичного общества и финансовой цифровизации", - подытожил Эрдем Чакар.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev