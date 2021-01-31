Минсвязи Азербайджана о современных облачных технологиях в стране

БАКУ /Trend/ - В последнее время применение облачных технологий получило широкое распространение как во всем мире, так и в Азербайджане, сказали Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий страны.

Было отмечено, что использование облачных услуг как в частном, так и в государственном секторе уже приносит свои плоды.

"Организации, использующие облачные сервисы, видят преимущества данных технологий, среди которых обеспечение информационной безопасности, предотвращение киберугроз и минимизация рисков, связанных с потерей данных. Облачные услуги AZCLOUD, представленные на базе первого в Азербайджане и регионе Южного Кавказа дата-центра ООО "AzInTelecom" с сертификатами TIER III, ISO 20000, ISO 22301 и ISO 27001, были запущены в декабре 2016 года", - сказали в минсвязи.

С момента своего основания компания AZCLOUD предоставляет разнообразные облачные решения более чем 80 частным и государственным организациям.

"Это услуги "Облачная инфраструктура", "Резервное копирование", "Архивирование", "Размещение оборудования", AZCLOUD Drive, "Видеоконференция", "Виртуальная IP-телефония", а также продукты Microsoft, создающие доступные решения для сфер ИТ, финансов, СМИ, питания, туризма, образования, нефтегазовой, транспортной, коммунальной и других отраслей", - сказали в министерстве.

Было отмечено, что сектор облачных технологий является одним из самых динамичных направлений экономики.

"Эти технологии становятся основой цифровой трансформации, о которой сегодня говорит не только бизнес, но и государство. Аренда мощностей и приложений из "облака" — практически единственный способ не платить лишнего и закупать сервисы в таком объеме, который необходим здесь и сейчас. Современные облачные технологии ведут к расширению возможностей бизнеса. Они помогают компаниям уходить далеко вперед, оставляя конкурентов на слабых позициях. В современном предпринимательстве скорость реакции на изменения рынка играет особо важную роль, поэтому инновационные технологии всегда будут в топе спроса", - подчеркнули в минсвязи.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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