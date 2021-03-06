Эксперт призвал удалить с телефонов «очень опасное» приложение

ИКТ 6 марта 2021 08:54 (UTC+04:00)
Эксперт призвал удалить с телефонов «очень опасное» приложение

Пользователям смартфонов на операционной системе Android следует удалить «очень опасное» приложение. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщил киберэксперт Зак Доффман в своей статье для издания Forbes.

Речь идет о наборе бесплатных и платных приложений SuperVPN, отметил Доффман. По его словам, эти сервисы были установлены более 100 млн раз. При этом разработчики приложения обещают, что оно будет защищать конфиденциальность пользователей, однако в действительности дело обстоит иначе.

Так, сервис обвиняют в сокрытии вредоносного шпионского программного обеспечения и утечке данных. Доффман напоминает, что в феврале исследовательская группа CyberNews предупредила о продаже на хакерском форуме баз данных пользователей VPN-сервисов, в числе которых и SuperVPN.

«Если вы хотите установить VPN, вам нужно выбрать сервис от известного разработчика, у которого вы проверили отзывы <...> Вам также следует избегать бесплатных приложений - они бесплатны не просто так», — посоветовал эксперт.

Ранее сообщалось, что данные 21 млн пользователей бесплатных VPN-приложений для Android попали в интернет.

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