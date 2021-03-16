В работе сервисов Microsoft в США произошел сбой
Пользователи в США сообщают о сбоях в работе ряда сервисов программной среды Microsoft 365. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Неполадки, в частности, наблюдаются в функционировании платформы для групповой работы Microsoft Teams, а также в приложениях Microsoft Office.
Большая часть жалоб поступает на невозможность подключиться к серверу (около 49%), примерно 36% пользователей не могут войти в свои учетные записи, около 14% испытывают трудности при работе с сервисом Outlook.
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