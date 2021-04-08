Число пользователей госплатежной системы Азербайджана превысило 500 тыс.
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На встрече министров ОИС должен быть подготовлен план действий по обеспечению устойчивого мира в Карабахе – представитель Пакистана
Латвийские компании предоставили бизнес-предложения для участия в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Праздник музыки – в Москве состоится финал Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева
Грузия рассматривает возможность строительства высоковольтной кабельной линии электропередачи через Черное море
Арзу Джалилова и Нармина Самедова представят Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике в Ташкенте