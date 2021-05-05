AzInTelecom провел встречи с представителями ряда госструктур, которые перейдут на G-Cloud

БАКУ /Trend/ - ООО «AzInTelecom» при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана провело встречи с пятью представителями государственных структур, для которых предусмотрен переход на «Правительственное облако» (G-Cloud).

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ООО, целью встреч является обсуждение ряда нормативных, финансовых и технических вопросов в связи с переходом на G-Cloud.

Отметим, что для обеспечения исполнения указа Президента Азербайджана «О создании правительственного облака», постановления Кабмина «О концепции правительственного облака» и мерах предоставления «облачных» услуг в ООО утвержден план перехода на G-Cloud.

«Встречи были проведены с представителями ОАО "Təmiz Şəhər" (Чистый Город), Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Государственного комитета по работе с диаспорой и Государственного комитета по работе с религиозными структурами», – говорится в сообщении AzInTelecom.

Отметим, что тем самым до сегодняшнего дня в рамках проекта G-Cloud, помимо пяти вышеназванных структур, проведены встречи с представителями министерства оборонной промышленности, министерства юстиции, Государственного агентства жилищного строительства, Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, минтруда, министерства энергетики, Государственного рекламного агентства, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, Агентства по регулированию энергетических вопросов, Фонда молодежи Азербайджана, Совета государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) при Президенте Азербайджана, Азербайджанской промышленной корпорации, Агентства пищевой безопасности Азербайджана, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Фонда социального развития вынужденных переселенцев, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Палаты аудиторов и Института стандартизации. Всего переход предусмотрен для 36 госструктур Азербайджана.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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