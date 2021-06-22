Азербайджан ищет дополнительные каналы нового частного диапазона в приграничных регионах других стран

БАКУ/Trend/ - Азербайджан ищет дополнительные каналы радиочастотного диапазона 470–694 МГц в приграничных регионах других стран.

Как сообщает Trend со ссылкой на Администрацию связи Азербайджана (Союз связи), об этом было сказано на рабочем заседании проектной группы организации, где также приняли участие представители администраций связи России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана.

«В связи с вводом в эксплуатацию услуг радиоэлектронного вещания на частоте 694–790 МГц на заседании было обращено внимание на вопрос поиска дополнительных каналов в диапазоне 470-694 МГц, которые могут быть использованы в услугах наземной мобильной связи с целью компенсации потерь радиочастотного спектра. Кроме того, была рассмотрена степень готовности администраций связи предоставить информацию о дополнительных каналах в Исполнительный комитет до 1 июля 2021 года», – говорится в сообщении союза.

Следующее заседание проектной группы запланировано на 19 июля 2021 года.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev