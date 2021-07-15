Азербайджан и Россия формируют новый уровень взаимодействия - министерство

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия формируют новый уровень взаимодействия и реализации конкретных проектов.

Об этом сказали Trend в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

В ведомстве напомнили, что 20 мая 2021 года в рамках встречи глав правительств России и Азербайджана было подписано соглашение о сотрудничестве в области связи и информационных технологий между министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и азербайджанским министерством транспорта, связи и высоких технологий.

"Соглашение предусматривает обмен опытом в сфере цифрового развития, новейших технологий, сетевой безопасности, подготовки высококвалифицированных специалистов", - сказали в ведомстве.

"Считаем, что соглашение послужит дополнительным импульсом для развития нашего сотрудничества в сфере информационно - коммуникационных технологий, станет отправной точкой для выхода на новый уровень взаимодействия и реализации конкретных проектов", - подчеркнули в министерстве.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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