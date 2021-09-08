Выросла выручка мобильных операторов Грузии

БАКУ /Trend/ - За 6 месяцев 2021 года выручка мобильных операторов Грузии составила 230,8 миллиона лари ($73,9 миллиона), что на 25,5 миллиона лари ($8,1 миллиона), или на 11 процентов больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Компания "MagtiCom" среди мобильных операторов Грузии по-прежнему имеет самый высокий доход - 118,4 миллиона лари ($37,9 миллиона).

Финансовые результаты мобильных операторов Грузии:

"MagtiCom" - выручка в размере 118 419 753 лари ($37,9 миллиона), что на 13,4 процента больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года;

"Силкнет" - 90 534 109 лари ($29 миллионов), на 7,6 процента больше;

"Вион Джорджия" - 47 412 421 лари ($15,1 миллиона), на 12,2 процента больше.



Что касается количества активных абонентов, то оно составляет 5 миллионов, что на 250 тысяч больше, чем годом ранее. По состоянию на июнь 2021 года, по данным компаний, число абонентов распределилось следующим образом:



● "MagtiCom" - 2 054 107 абонентов, что на 7,45 процента больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года;

● "Силкнет" - 1 690 008 абонентов, на 2,59 процента больше;

● "Вион Джорджия" - 1 294 100 абонентов, на 5,81 процента больше.



По статистике, самым быстрорастущим направлением деятельности мобильных операторов является предоставление абонентам мобильного интернета. В целом за первые 6 месяцев 2021 года спрос на мобильный интернет увеличился на 69 процентов до 136 078 терабайт. Первое место по трафику мобильного интернета также занимает "MagtiCom", абоненты которого использовали 71 490 терабайт мобильного интернета.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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