Минсвязи Азербайджана продлило лицензии операторов мобильной связи

БАКУ /Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана продлило соответствующие лицензионные договора операторов мобильной связи.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на минсвязи, лицензионные договора с ООО "Azercell", ООО "Bakcell" и ООО "Azerfon" продлены на 10 лет.

"Эти договора включают в себя лицензии по видам деятельности на целлюлярные (мобильные) услуги связи (технологические стандарты 2G (GSM), 3G (UMTS) и 4G (LTE)", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, было отмечено, что выдача соответствующих лицензий операторам мобильной связи позволит предоставлять абонентам более эффективные, качественные и профессиональные услуги с использованием технологий и технологических стандартов нового поколения. Наряду с этим, выдача лицензий способствует развитию в стране устойчивой и безопасной цифровой инфраструктуры, а также ускорению цифровой трансформации.

Отметим, что операторы мобильной связи с 1996 года осуществляют свою деятельность на основе соответствующих лицензий. Так, ООО "Azercell" и ООО "Bakcell" вышли на рынок в 1996 году, а ООО "Azerfon" - в 2005 году и предоставляют телекоммуникационные услуги в соответствии с лицензией на мобильные услуги связи.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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