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ООО Baktelecom о влиянии взрыва в одном из коммуникационных люков на интернет-услуги

ИКТ Материалы 12 июля 2022 11:58
ООО Baktelecom о влиянии взрыва в одном из коммуникационных люков на интернет-услуги

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Прогремевший 11 июля взрыв в одном из коммуникационных люков в Баку не оказал влияния на предоставление интернет-услуг ООО Baktelecom при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Как сообщили во вторник Trend в ООО, в результате взрыва произошло возгорание подземных коммуникационных линий.

"Согласно предварительной информации, пожар не нанес ущерба коммуникационной инфраструктуре ООО Baktelecom", - сказали в ведомстве.

Отметим, что соответствующие ведомства ведут работы по выяснению причин инцидента.

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