ООО Baktelecom о влиянии взрыва в одном из коммуникационных люков на интернет-услуги

БАКУ /Trend/ - Прогремевший 11 июля взрыв в одном из коммуникационных люков в Баку не оказал влияния на предоставление интернет-услуг ООО Baktelecom при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Как сообщили во вторник Trend в ООО, в результате взрыва произошло возгорание подземных коммуникационных линий.

"Согласно предварительной информации, пожар не нанес ущерба коммуникационной инфраструктуре ООО Baktelecom", - сказали в ведомстве.

Отметим, что соответствующие ведомства ведут работы по выяснению причин инцидента.