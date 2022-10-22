В Азербайджане улучшились показатели скорости передачи данных по широкополосной сети

БАКУ /Trend/ - В сентябре 2022 года в Азербайджане средние показатели скорости загрузки по мобильному и широкополосному доступу в интернет составили 33,95 (рост на 9,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем) и 26,35 (рост на 19 процентов) Мбит/с соответственно.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на данные Ookla, по скорости передачи данных в широкополосной сети Азербайджан улучшил позиции на семь мест со 122-го до 115-го.

В сентябре показатель загрузки данных по мобильной сети вырос на 3,05 Мбит/с по сравнению с предыдущим месяцем. Исходящая скорость интернета по мобильной сети составила 10,22 Мбит/с, что на 14,6 процента больше показателя августа (8,92 Мбит/с).

Скорость загрузки данных по фиксированному широкополосному доступу в интернет выросла на 4,2 Мбит/с относительно показателя августа 2022 года, а исходящая скорость составила 27,32 Мбит/с (рост в сравнении с предыдущим месяцем на 4,43 Мбит/с).

Отметим, что в мире в указанный период средняя скорость входящих и исходящих загрузок по мобильной сети составила 33,17 и 9,03 Мбит/с соответственно.

По данным Ookla, в сентябре 2022 года Азербайджан занял 61-е место среди 140 стран по скорости загрузки данных по мобильному доступу и 115-е место среди 182 стран по скорости передачи данных по широкополосному доступу в интернет.