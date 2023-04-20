Азербайджан открыт к инновациям в сфере кибербезопасности

БАКУ /Trend/ - Азербайджан открыт к инновациям и новым технологиям в сфере кибербезопасности.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг генеральный директор компании BAKOTECH Евгений Бадах в ходе конференции на тему «Цифровое будущее бизнеса и защита от киберугроз».

По его словам, эта открытость наблюдается как в частном, так и государственном секторах.

«В будущем мы планируем нарастить свои контракты, и в нынешнем году в Азербайджане будут представлены новые продукты по кибербезопасности и защите данных. Также мы нацелены на усиление человеческого капитала и обучение местных представителей трендам информационной безопасности», - добавил он.

Бадах напомнил, что Bakotech работает на рынке Азербайджана с 2015 года.