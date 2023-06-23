«Лаборатория Касперского»: рост туристического потока в Азербайджане заставляет мошенников активизироваться

Туристический сектор Азербайджана, столкнувшийся со спадом из-за пандемии коронавируса, восстанавливается: по данным Государственного комитета по статистике, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-апреле 2023 года увеличилось на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 493,1 тыс. человек. Эту тенденцию подтверждают и представители индустрии. Так, по словам Рахмана Гулиева, ведущего эксперта Ассоциации Туристических Агентств Азербайджана (АТАА), туристический сектор Азербайджана стремительно возвращается к показателям допандемийного периода.

Однако летом увеличивается не только турпоток. По мере того, как отдыхающие бронируют билеты и отели, растет и количество мошенников, стремящихся использовать желание людей отдохнуть как повод для обмана. Так, по данным «Лаборатории Касперского», под видом сервисов бронирования отелей и продажи авиабилетов злоумышленники создают и распространяют многочисленные фишинговые страницы. Поддельные сервисы бронирования могут содержать восторженные описания и рассказы о гостеприимных хозяевах, подталкивая людей забронировать привлекательное жильё, но деньги в реальности получают мошенники.

«Количество вредоносных писем в Азербайджане остается стабильно высоким: за текущий год наши решения обнаружили почти 140 000 сообщений, переход по ссылкам или установка ПО из которых могут представлять большую опасность для данных пользователей. Стоит отметить, что “отпускной” фишинг может быть особо привлекательным, так как пользователи находятся в активном поиске выгодных турпакетов. Злоумышленники знают об этом “горящем” желании и не теряют времени, чтобы воспользоваться им», — уточнил Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Рост мошенничества, связанного с путешествиями, подтверждают и эксперты рынка. «На фоне развития информационных технологий, а также возможности бронирования и покупки билетов онлайн, также наблюдается рост попыток кибератак на туристов. В общении с туристами, мы чаще стали получать жалобы о том, что участились поступления различных онлайн предложений с дешевыми ценами на авиабилеты, на бронирование отелей и другие туристические продукты. В частности, туристов приманивают к введению личных данных и данных банковских карт, что в результате приводит к тому, что туристы не просто оказываются обманутыми, еще и не могут исправить ситуацию вообще» ― сказал Рахман Гулиев, ведущий эксперт АТАА.

«Обращаюсь как к выезжающим, так и приезжающим туристам и призываю быть бдительными и сотрудничать только с сертифицированными турагентами, что станет гарантией качества и отсутствия проблем в течение всего отдыха, а также пользовать услугами только проверенных онлайн-ресурсов», ― добавил Рахман Гулиев.

Чтобы безопасно планировать путешествие, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: