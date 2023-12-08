Цифровая трансформация Азербайджана будет ориентирована на обслуживание граждан - Ernst & Young

БАКУ /Trend/ - Цифровая трансформация Азербайджана будет ориентирована на обслуживание граждан, их потребностей и предоставляемых услуг.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам заявил сотрудник компании Ernst & Young (EY), руководитель практики цифрового правительства на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENA), руководитель стартапов EY MENA Мохаммад Джей Сир (Mohammad J Sear).

"Сегодня проходит обучающая программа Агентства по инновациям и цифровому развитию (IRIA). И я здесь рассказываю о конкретных примерах в области цифрового правительства из региона Персидского залива в частности и Ближнего Востока в целом, а также о некоторых глобальных примерах. Идея заключается в том, чтобы поделиться опытом о том, что эффективно и успешно функционирует, что не так хорошо работает, и какие уроки мы можем извлечь из опыта других стран, особенно тех, которые находятся в верхней части рейтинга в области цифрового правительства. Это мероприятие очень важно, потому что оно пытается создать потенциал будущего для цифрового правительства Азербайджана и, конечно же, задаст тон тому, как мы будем проводить цифровую трансформацию правительства, чтобы сделать его более эффективным и ориентированным на обслуживание граждан, их потребностей и предоставляемых услуг”, - отметил он.

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