БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Voyager Space обсудили сотрудничество в области космической инфраструктуры.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В кулуарах Давосского экономического форума мы встретились с Диланом Тейлором, председателем и генеральным директором компании Voyager Space. В ходе встречи мы обсудили сотрудничество между компанией и нашей страной в области совершенствования космической инфраструктуры, развития исследовательских программ и технологий, внедрения инновационных механизмов и изучения возможностей для повышения местного потенциала в этой сфере", - говорится в публикации.

Напомним, что недавно у Азербайджана появилась собственная орбитальная позиция в космосе. 11 января 2024 года на имя правительства Азербайджана зарегистрировано управление диапазоном частотных полос C и Ku, который обслуживается спутником Azerspace-1, находящимся в орбитальной позиции 46° восточной долготы. Регистрация одобрена Международным союзом электросвязи (МСЭ).

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