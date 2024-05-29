БАКУ /Trend/ - Visa представила платформу формата "платежи как услуга" Visa Pay, сообщает в среду Trend.

Согласно информации Visa, 29 мая на ежегодном Visa Payments Forum, охватывающем регионы Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, Visa представила новые продукты и услуги, которые совершат революцию в сфере платежных карт и удовлетворят потребности потребителей, торговцев и финансовых учреждений регионов, которые их обслуживают.

Отмечается, что за последние пять лет способы осуществления и получения платежей изменились более кардинально, чем за предыдущие 50, и новейшие технологии представляют новый опыт платежей, который трансформирует торговлю и движение денег в таких областях, как электронная коммерция, личные покупки в магазине и бесшовные денежные переводы.

По словам регионального президента Visa в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Эндрю Торре (Andrew Torre), рост цифровых платежей в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке стремительно ускоряется, и вместе с этим меняется и то, как потребители и торговцы желают платить и получать средства как онлайн, так и в магазине.

"Мы продолжаем формировать будущее коммерции и рады предложить платежный опыт нового поколения, ориентированный на цифровой мир, чтобы поддержать потребителей, предпринимателей, наших клиентов и партнеров. Сегодня мы представляем новые функции платежных карт и инновационные цифровые технологии, которые обеспечат потребителям и торговцам более индивидуализированное, удобное, безопасное и инклюзивное будущее", - подчеркнул он.

Кроме того, Visa представила пакет новых инновационных решений, поддерживающих цифровую идентификацию, бесшовную онлайн-оплату, гибкие платежи, прием электронных платежей микропредпринимателями и защиту платежей со счета на счет.

"Компания презентовала Visa Pay, новую платформу формата "платежи как услуга" (payments-as-a-service), разработанную для региона Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, которая обеспечивает первоклассный, ориентированный на мобильные устройства опыт цифровых платежей и взаимосовместимых денежных переводов. Платформа Visa Pay включает обширные возможности проведения платежей и предоставляет банкам услуги для быстрого внедрения новых инновационных решений, таких как цифровая эмиссия, инициирование платежей, оплата в одно касание (tap-to-pay), предотвращение мошенничества и управление рисками, платформы цифровых кошельков и т. д.", - говорится в сообщении компании.

Отметим, что Visa Pay — это платформа формата "платежи как услуга" (payments-as-a-service), которая позволяет банкам быстро запускать новые цифровые услуги для потребителей и торговцев через мобильные банковские приложения, предвосхищая цифровые потребности потребителей. Среди возможностей, интегрированных в Visa Pay — цифровая эмиссия, инициирование платежей, оплата в одно касание (tap-to-pay), предотвращение мошенничества и управление рисками, токенизация, платформы кошельков и обработка платежей эмитентом через партнера.

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