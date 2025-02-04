БАКУ /Trend/ - Азербайджанские школьники впервые выведут спутник на орбиту с помощью ракеты SpaceX.

Об этом во вторник Trend сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

"Инновации в области космических технологий развиваются каждый день, каждый час. Новые технологии стимулируют как более глубокое изучение научных исследований, так и разработку коммерческих проектов. Миниатюризация приборов, работающих, в частности, в космосе, то есть разработка малогабаритных, легких, но обладающих высокой функциональностью приборов, открывает новую революционную эру в этой области.

Азербайджан все больше укрепляет свои позиции в области космических исследований. Важные шаги, предпринятые в последние годы в направлении реализации национальных спутниковых программ, организации инновационных конкурсов и развития образования в области науки, технологий, инженерии и математики (STEM), повышают интерес молодого поколения к этой области и ускоряют технологическое развитие в стране.

Обеспечение школ современным технологическим оборудованием и шаги, предпринимаемые в направлении профессионального развития учителей, также играют важную роль в будущих успехах школьников. Посредством семинаров, учебных программ и проектов, особенно связанных с космическими инновациями, школьники с раннего возраста узнают, как работают современные технологии, что стимулирует их строить будущую карьеру в этой области.

Отметим, что роль инициатив Академией KOSMIK, действующей при "Азеркосмос" в этой области неоценима.

Эти инициативы не ограничивают молодежь теоретическими знаниями. Они направляют моложежь на поиск решений реальных глобальных проблем. Инновационные конкурсы, научные конференции и технологические выставки, проводимые среди школьников, создают благоприятную платформу для презентации молодежью своих идей и их международного признания. На этих мероприятиях студенты получают опыт в области проектирования, программирования и исследований, разрабатывая свои собственные проекты.

В 2025 году одним из пиковых моментов этих инициатив станет запуск пико-спутника PocketQube на космическую орбиту с помощью ракеты-носителя SpaceX. Этот проект будет реализован в рамках "Азербайджанского национального спутникового инновационного конкурса", организованного Академией KOSMIK, Агентством по дошкольному и общему образованию, Институтом образования Азербайджанской Республики, Агентства инноваций и цифрового развития, Pasha Holding, Бразильского космического агентства и бразильской компании IDEIA Space, среди школьников 7-9 классов.

Спутники "PocketQube" были впервые запущены на орбиту в ноябре 2013 года. Этот запуск был осуществлен через австрийскую платформу UniSat-5, и в рамках проекта на орбиту было выведено несколько мини-спутников, в том числе WREN (Германия), T-LogoQube (США) и QBScout-1 (Италия). Эта концепция является не только продуктом технического прогресса, но и своего рода символом идеи о том, что космос принадлежит всем.

При стандартных размерах 5х5х5 см и весе около 250 г эти спутники изготавливаются из прочных материалов (алюминиевые сплавы, углеродные композиты), что обеспечивает как механическую прочность, так и терморегуляцию.

Снижение затрат на запуск малых спутников на орбиту через "Программу совместного запуска" ("rideshare") SpaceX, делает проект более экономически доступным. Суть программы "Rideshare" заключается в том, что во время запуска ракеты на орбиту одновременно выводятся малогабаритные спутники, принадлежащие разным заказчикам.

Кроме того, высоконадежная стартовая платформа SpaceX обеспечит безопасную доставку спутника "PocketQube" на орбиту и позволит успешно реализовать технические и научные цели проекта.

Эти инициативы еще раз подчеркивают интеграцию азербайджанских школьников в международные космические технологии, важное влияние передовых технологий на образование, роль шагов по повышению цифровой грамотности школьников.

Наряду с этим, эти проекты поощряют молодых людей школьного возраста налаживать новые виды сотрудничества на местном и международном уровнях, а также применять свои теоретические знания в сложных проектах на практике", - говорится в собщении ведомства.

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