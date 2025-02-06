Объявлена страховая стоимость спутника "Azerspace-1"

БАКУ /Trend/ - "Azerspace-1" выбрал страховщика для страхования телекоммуникационного спутника на орбите.

По информации Trend, уже подведены итоги соответствующей работы в космическом агентстве Азербайджанской Республики ("Азеркосмос").

Агентство доверило годовое орбитальное страхование спутника Открытому акционерному обществу (ОАО) "Qala Sığorta" и заключило договор.

Согласно договору, ОАО было выплачено 1,4 миллиона манатов.

Отметим, что срок договора составляет один год - с 1 февраля 2025 года по 1 февраля 2026 года. Стоимость застрахованного имущества составляет 53 миллиона долларов США.

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