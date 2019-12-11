Секретариат Совета государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджана объявил тендер

11 декабря 2019 18:48 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Казахстано-германское нефтедобывающее СП привлекает услуги по исследованию скважин
Тендеры 14:40
Туркменистан проведет еще один аукцион по продаже объектов госсобственности
Тендеры 10:11
Казахстано-германское нефтедобывающее СП привлекает геолого-технологические услуги
Тендеры 09:49
Казахстанская горнорудная компания закупит взрывчатые вещества и арматуру
Тендеры 10 декабря 17:15
Филиал итальянской Eni объявил тендер в Туркменистане
Тендеры 10 декабря 15:43
Узбекский "Нефтегазинвест" объявил тендер на приобретение модуля
Тендеры 10 декабря 15:06
Лента новостей
Состоялось заседание Коллегии минобороны Азербайджана (ФОТО)
Политика 19:26
В Грузии открылся завод по разливу воды
Строительство 19:12
В состав Азербайджано-российского делового совета входит 145 компаний и организаций
Финансы 19:09
В Азербайджане будет создан туристический альянс
Финансы 19:04
БРК увеличит поддержку реализуемых проектов в сфере связи
Бизнес 18:57
В пункты приема Азербайджана сдано свыше 290 тыс. т хлопка
Экономика 18:51
Крупное предприятие в Азербайджане расширит экспорт промышленной продукции
Бизнес 18:47
Рынок обязательного страхования недвижимости нуждается в контроле
Финансы 18:43
Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
Культура 18:31