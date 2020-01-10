Служба ASAN привлекает услуги по технической поддержке оборудования

10 января 2020 18:36 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Узбекский "Нефтегазинвест" объявляет тендер на закупку газоанализаторов
Тендеры 17:11
Казахстанская компания по управлению электрическими сетями закупит автозапчасти
Тендеры 14:27
Филиал итальянской Eni объявил тендер в Туркменистане
Тендеры 11:09
АО «Алматинские электрические станции» объявило тендер
Тендеры 09:53
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на поставку реле Бухгольца
Тендеры 9 января 18:10
Казахcтанский грузоперевозчик закупит запчасти для подвижного состава
Тендеры 9 января 15:26
Лента новостей
Азербайджан лидирует по числу посетивших Грузию иностранцев
Туризм 19:25
В Казахстане реализуется ряд совместных казахстанско-иранских проектов
Бизнес 19:04
Германская компания получила разрешение на осуществление полетов в грузинские курорты
Транспорт 18:59
Новая стратегия МБА укрепит рыночные позиции банка
Финансы 18:50
НСТР Азербайджана отменил конкурс в связи с радиочастотой 102 MГц
Общество 18:47
Госагентство по ОМС обнародовало число обращений за 2019 год
Финансы 18:40
В Бишкеке состоялась закладка Парка дружбы Кыргызстана и Азербайджана (ФОТО)
Политика 18:24
ЦБ Азербайджана: Инфляционная цель банка останется неизменной
Финансы 18:16
АФФА запретила группе лиц любую футбольную деятельность
Общество 18:04