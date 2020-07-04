Казахстанский завод привлечет услуги по проверке состояния газопроводов

Тендеры 4 июля 2020 13:11 (UTC+04:00)
Казахстанский завод привлечет услуги по проверке состояния газопроводов
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