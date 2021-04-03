Казахстанское ТОО закупит электросчетчики
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В Азербайджане продолжается оценка инвалидности военнослужащих, получивших ранения в боях за территориальную целостность (ФОТО)
Только вакцинация 50% населения Азербайджана позволит остановить рост инфицирование COVID-19 - врач-инфекционист
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с министром торговли Турецкой Республики (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с апрельскими боями (ФОТО)