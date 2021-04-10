Казахстанская компания по управлению электросетями закупит стройматериалы
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В Баку проходит брифинг ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Тюркского совета –(ВИДЕО)
Не гони коня среди тумана… Ярослав Трифонов представил проект в честь Года Низами Гянджеви (ВИДЕО, ФОТО)
В Отечественной войне Турция была рядом с Азербайджаном и сделала все возможное в сфере медиа – Фахреттин Алтун
В Баку прошло третье заседание ответственных лиц по информации и медиа Тюркского совета – (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Поддержка Турцией Азербайджана во Второй Карабахской войне навсегда останется в нашей памяти
Президент Ильхам Алиев: Сегодня турецко-азербайджанские отношения находятся на самой высокой вершине
Фонд YAŞAT направил на поддержку раненых в Отечественной войне и членов семей шехидов до 18 млн манатов
Необходимо сформировать соответствующие комиссии и потребовать у Армении карты минных полей - российский политолог
AZAL объявляет тендер для закупки работ по ежедневной и периодической уборке аэровокзальных комплексов
Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "серебро" онлайн-турнира, организованного Федерацией гимнастики Финляндии
За отказ предоставить карты минных полей на Армению следует наложить санкции – азербайджанский депутат