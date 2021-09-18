НПЗ в Туркменистане продлил тендер на капремонт
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USAID поддерживает участие граждан в улучшении инфраструктуры в Балакене, Гахе и Загатале (ФОТО/ВИДЕО)
Партнерство Североатлантического альянса с Грузией продолжает оставаться тесным и прочным – представитель НАТО
ЕС готов сотрудничать с Азербайджаном и Арменией для построения лучшего будущего после Второй Карабахской войны
Отчет Комиссии США по международной религиозной свободе носит предвзятый характер – глава Госкомитета Азербайджана (ФОТО)
Армяне совершили в Карабахе геноцид против историко-культурного наследия - глава Ассоциации омбудсменов ОИС
На сайте ООН размещены документы международных организаций по освобожденным территориям Азербайджана
Федерация фехтования инвалидов-колясочников Азербайджана провела торжественное мероприятие с участием гази Карабахской войны (ВИДЕО, ФОТО)