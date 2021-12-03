Минздрав Туркменистана закупит медоборудование
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Visa в партнерстве с банками Азербайджана активно развивает технологии эмиссии цифровых карт - вице-президент
Мировое сообщество должно оказать поддержку усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном – Джейхун Байрамов
Открылась международная Азербайджанская Неделя моды, посвященная цветку Карабаха харыбюльбюль (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана принял участие в дискуссиях по Афганистану в рамках Стокгольмской встречи ОБСЕ
МИД Египта выразил соболезнования Азербайджану в связи с погибшими в результате крушения вертолета (ФОТО)
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана за 10 месяцев 2021 года выдал рекордный объем кредитов
Значительно сократилось число преступлений в азербайджанской армии - старший помощник военного прокурора
Армения все еще не выполняет все обязательства в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября - Джейхун Байрамов
Азербайджан предложил ОБСЕ меры по сотрудничеству в поствоенный период и все еще ожидает ответа - Джейхун Байрамов
Госсекретарь США приветствовал возобновление прямого диалога между правительствами Азербайджана и Армении
Азербайджан сможет увеличить свой транзитный потенциал в рамках проекта "Один пояс - один путь" - эксперт
Переговоры, проведенные с Арменией в течение 30 лет, не привели к нужному результату - МИД Азербайджана
Стратегическое партнерство Азербайджана и Израиля заключается не только в дипломатических отношениях - посол
Открытие торгпредства Азербайджана в Израиле - главное достижение двусторонних отношений последнего времени - посол
Если в Азербайджане не распространится омикрон-штамм, то ситуация в стране останется стабильной - врач
В регионах Азербайджана откроются единые координационные центры по обращениям семей шехидов и участников войны
Традиционный благотворительный концерт возвращается на сцену Азербайджанской Государственной Академической Филармонии!