На строительство жилых домов в Физули будет направлено свыше 13 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Завершен тендер ООО "MİDA" при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана на строительство многоквартирных жилых домов в городе Физули, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на портал госзакупок.

Согласно информации, на работы по строительству многоквартирных жилых домов № 7, 8, 9, 10, 11 и 12 на земельном участке площадью 8,9 га в городе Физули будут направлены 13,955 миллиона манатов.

ООО "MİDA" подписало соответствующий контракт с консорциумом ООО "Merkuri-İnşaat MMC Araz İnşaatçı", говорится в сообщении.