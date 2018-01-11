Президент Ильхам Алиев: Прокладка железной дороги к Габале и курорту “Шахдаг” ускорит приток туристов

БАКУ /Trend/ - Прокладка железной дороги в город Габала и к лыжному курорту “Шахдаг” ускорит приток туристов.

Об этом, в частности, сказал в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за 2017 год и предстоящим задачам.

Глава государства отметил, что этот год станет очень значимым для деятельности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. “Можно сказать, что это будет первый год деятельности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Я отмечал, что существует большой интерес к этой дороге и Баку-Тбилиси-Карс уже обновил транспортную карту Евразии и Азербайджан внес свой вклад в эту сферу”,- сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что на территории Азербайджана осуществлены все работы по транспортному коридору “Север-Юг”.

“Но мы ждем большие грузы, которые будут поставляться. С этой целью мы постепенно должны проводить работы по реконструкции и ремонту железной дороги Баку-Ялама и Баку-Астара. В инвестиционной программе на этот год нашел отражение вопрос реконструкции, ремонта железной дороги Баку-Ялама. Мы это начинаем. В то же время, свое решение найдет вопрос переноса железной дороги, в особенности той части, которая расположена близко к морю. То есть готовится технико-экономическое обоснование. Это имеет большое значение как для туризма, потому что сейчас большая часть берега занята железной дорогой, в то же время по существующей дороге мы не можем перевозить столько грузов сколько хотим. Это значимый проект. В инвестиционную программу мы внесли еще один проект, связанный с развитием туризма. Это строительство железной дороги Леки-Габала. Таким образом, будет обеспечена прокладка железной дороги в город Габала. Сегодня после Баку Габала является вторым туристическим центром Азербайджана. Конечно, прокладка железной дороги к Габале ускорит приток туристов”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев добавил, что в числе планов - прокладка в последующих годах железной дороги к лыжному курорту “Шахдаг”: Конечно же этот проект мы должны координировать с железной дорогой Баку-Ялама. Потому что эта скоростная дорога необходима, чтобы прибыть в Шахдаг по железной дороге. Сегодня дорога Баку-Ялама не в том состоянии, чтобы там мог заработать скоростной поезд. Дорога Баку-Ялама и железная дорога к Гусару найдут свое решение в одном проекте. И это есть в наших планах. Поэтому хочу, чтобы общественность Азербайджана это знала”,- сказал Президент Ильхам Алиев.

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