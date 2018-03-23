Израиль ведет переговоры с Сингапуром и Филиппинами о прямом авиасообщении над Саудовской Аравией

Министр туризма Израиля Ярив Левин заявил в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ", что на текущий момент ведутся переговоры с властями и национальными авиакомпаниями Сингапура и Филиппин.

Цель переговоров – открытие прямого авиасообщения с этими странами в свете появившейся возможности сократить время полета, используя воздушное пространство Саудовской Аравии.

Напомним, что в четверг, 22 марта, состоялся первый полет самолета авиакомпании Air India из Нью-Дели в Израиль через воздушное пространство Саудовского королевства. Время полета составило 7 часов 15 минут вместо 9 часов, которые вынуждены тратить на полет самолеты авиакомпании "Эль-Аль", не получившей разрешения на пролет через Саудовскую Аравию.

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