Азербайджан и Босния и Герцеговина могут предложить очень многое в сфере туризма - член Президиума (Эксклюзив)

23 марта 2018 15:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Туризм является одной из сфер, где имеющийся на сей день хороший уровень сотрудничества между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной, мог бы быть ещё лучше, сказал в эксклюзивном интервью Trend член Президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич.

По словам члена Президиума, туризм, несомненно, является сферой, в которой Босния и Герцеговина и Азербайджан могут предложить очень многое.

"Помимо всего прочего, туризм является сферой, для которой важно сходство менталитета народов. Обе страны могли бы стать друг для друга привлекательными туристическими направлениями. Обе страны богаты историческими памятниками и природными красотами, горами, реками, озёрами", - сказал Иванич.

Член Президиума также отметил, что у обеих стран отменная кухня.

"Я лично убедился в этом. Было бы просто замечательно, если и другие люди тоже имели возможность ознакомиться с кухнями двух стран", - добавил Иванич.

Поэтому, отметил член Президиума, есть достаточно возможностей для дополнительного сотрудничества в сфере туризма.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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