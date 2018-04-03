Меняется график движения скорого поезда Нахчыван-Мешхед

БАКУ /Trend/ - Будут изменены график движения и число отправок международного скорого поезда №15/16 Нахчыван-Мешхед-Нахчыван, сообщили Trend во вторник в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Поезд, начиная с пятого апреля, будет отправляться из Нахчывана раз в неделю – по четвергам, а из Мешхеда с седьмого апреля – по субботам.
"Функционирование маршрута нацелено на устойчивое развитие дружественных связей, укрепление железнодорожных и туристических связей между двумя странами", – сказали в ЗАО.
|
№ 16 Нахчыван-Мешхед
с 05.04.2018
отправление по четвергам
|
Скоростной поезд (ЗАО "АЖД")
один раз в неделю
|
№ 15 Мешхед-Нахчыван
с 08.04.2018
прибытие по воскресеньям
|
Время в пути:
32 часа 12 мин.
|
Время в пути:
30 часов 10 мин.
|
Прибытие
|
Стоянка
|
Отправл.
|
Промежуточные пункты
|
Расст., км
|
код
|
Прибытие
|
Стоянка
|
Отправл.
|
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (бакинское время)
|
-
|
-
|
13-10
|
Нахчыван
|
0
|
550803
|
07-05
|
-
|
-
|
13-28
|
Гара Бёрк
|
11
|
550822
|
-
|
-
|
6-47
|
-
|
-
|
13-43
|
Нехрам
|
21
|
550841
|
-
|
-
|
6-32
|
-
|
-
|
14-04
|
Дяряшам
|
35
|
550875
|
-
|
-
|
6-11
|
14-25
|
20
|
14-45
|
Джульфа (Азербайджан)
|
45
|
550004
|
5-30
|
20
|
5-50
|
Иранская железная дорога (тегеранское время)
|
15-40
|
120
|
17-40
|
Джульфа (Иран)
|
50
|
03-45
|
110
|
05-35
|
20-05
|
55
|
21-00
|
Тебриз
|
196
|
00-20
|
60
|
01-20
|
23-28
|
5
|
23-33
|
Марагех
|
325
|
22-06
|
5
|
22-11
|
02-33
|
5
|
02-38
|
Мианех
|
494
|
18-23
|
5
|
18-28
|
04-24
|
20
|
04-44
|
Зенджан
|
617
|
16-35
|
5
|
16-40
|
06-39
|
5
|
06-44
|
Казвин
|
788
|
14-17
|
20
|
14-37
|
07-51
|
2
|
07-53
|
Карадж
|
891
|
13-07
|
2
|
13-09
|
08-42
|
45
|
09-27
|
Тегеран
|
932
|
11-33
|
40
|
12-13
|
11-47
|
15
|
12-02
|
Семнан
|
1160
|
09-00
|
5
|
09-05
|
14-34
|
10
|
14-44
|
Шахруд
|
1361
|
06-37
|
15
|
06-52
|
19-35
с 06.04.2018 прибытие по пятницам
|
-
|
Мешхед
|
1858
|
01-25
с 07.04.2018
отправление по субботам
(Автор: Максим Цурков)
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