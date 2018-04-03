Меняется график движения скорого поезда Нахчыван-Мешхед

БАКУ /Trend/ - Будут изменены график движения и число отправок международного скорого поезда №15/16 Нахчыван-Мешхед-Нахчыван, сообщили Trend во вторник в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Поезд, начиная с пятого апреля, будет отправляться из Нахчывана раз в неделю – по четвергам, а из Мешхеда с седьмого апреля – по субботам.

"Функционирование маршрута нацелено на устойчивое развитие дружественных связей, укрепление железнодорожных и туристических связей между двумя странами", – сказали в ЗАО.

№ 16 Нахчыван-Мешхед с 05.04.2018 отправление по четвергам Скоростной поезд (ЗАО "АЖД") один раз в неделю № 15 Мешхед-Нахчыван с 08.04.2018 прибытие по воскресеньям Время в пути: 32 часа 12 мин. Время в пути: 30 часов 10 мин. Прибытие Стоянка Отправл. Промежуточные пункты Расст., км код Прибытие Стоянка Отправл. ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (бакинское время) - - 13-10 Нахчыван 0 550803 07-05 - - 13-28 Гара Бёрк 11 550822 - - 6-47 - - 13-43 Нехрам 21 550841 - - 6-32 - - 14-04 Дяряшам 35 550875 - - 6-11 14-25 20 14-45 Джульфа (Азербайджан) 45 550004 5-30 20 5-50 Иранская железная дорога (тегеранское время) 15-40 120 17-40 Джульфа (Иран) 50 03-45 110 05-35 20-05 55 21-00 Тебриз 196 00-20 60 01-20 23-28 5 23-33 Марагех 325 22-06 5 22-11 02-33 5 02-38 Мианех 494 18-23 5 18-28 04-24 20 04-44 Зенджан 617 16-35 5 16-40 06-39 5 06-44 Казвин 788 14-17 20 14-37 07-51 2 07-53 Карадж 891 13-07 2 13-09 08-42 45 09-27 Тегеран 932 11-33 40 12-13 11-47 15 12-02 Семнан 1160 09-00 5 09-05 14-34 10 14-44 Шахруд 1361 06-37 15 06-52 19-35 с 06.04.2018 прибытие по пятницам - Мешхед 1858 01-25 с 07.04.2018 отправление по субботам

(Автор: Максим Цурков)

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