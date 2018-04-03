Меняется график движения скорого поезда Нахчыван-Мешхед

3 апреля 2018 12:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Будут изменены график движения и число отправок международного скорого поезда №15/16 Нахчыван-Мешхед-Нахчыван, сообщили Trend во вторник в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Поезд, начиная с пятого апреля, будет отправляться из Нахчывана раз в неделю – по четвергам, а из Мешхеда с седьмого апреля – по субботам.

"Функционирование маршрута нацелено на устойчивое развитие дружественных связей, укрепление железнодорожных и туристических связей между двумя странами", – сказали в ЗАО.

№ 16 Нахчыван-Мешхед

с 05.04.2018

отправление по четвергам

Скоростной поезд (ЗАО "АЖД")

один раз в неделю

№ 15 Мешхед-Нахчыван

с 08.04.2018

прибытие по воскресеньям

Время в пути:

32 часа 12 мин.

Время в пути:

30 часов 10 мин.

Прибытие

Стоянка

Отправл.

Промежуточные пункты

Расст., км

код

Прибытие

Стоянка

Отправл.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (бакинское время)

-

-

13-10

Нахчыван

0

550803

07-05

-

-

13-28

Гара Бёрк

11

550822

-

-

6-47

-

-

13-43

Нехрам

21

550841

-

-

6-32

-

-

14-04

Дяряшам

35

550875

-

-

6-11

14-25

20

14-45

Джульфа (Азербайджан)

45

550004

5-30

20

5-50

Иранская железная дорога (тегеранское время)

15-40

120

17-40

Джульфа (Иран)

50

03-45

110

05-35

20-05

55

21-00

Тебриз

196

00-20

60

01-20

23-28

5

23-33

Марагех

325

22-06

5

22-11

02-33

5

02-38

Мианех

494

18-23

5

18-28

04-24

20

04-44

Зенджан

617

16-35

5

16-40

06-39

5

06-44

Казвин

788

14-17

20

14-37

07-51

2

07-53

Карадж

891

13-07

2

13-09

08-42

45

09-27

Тегеран

932

11-33

40

12-13

11-47

15

12-02

Семнан

1160

09-00

5

09-05

14-34

10

14-44

Шахруд

1361

06-37

15

06-52

19-35

с 06.04.2018 прибытие по пятницам

-

Мешхед

1858

01-25

с 07.04.2018

отправление по субботам

(Автор: Максим Цурков)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Центральную Азию выехал первый товарный поезд из Китая
Бизнес 29 марта 16:31
АЖД сообщили о резком увеличении пассажиропотока в праздники
Туризм 27 марта 11:39
Участники ж/д коридора "Юг-Запад" обсудили тарифы на грузоперевозки
Бизнес 14 марта 18:46
До 2022 г. Азербайджан инвестирует миллиарды долларов в развитие железных дорог
Бизнес 13 марта 17:20
Стартовал ремонт еще одного участка ж/д Баку-Беюк Кесик (ФОТО)
Бизнес 12 марта 14:59
Джавид Гурбанов: Азербайджан выполнил все задачи по реализации транспортного коридора «Север-Юг» (ФОТО)
Экономика 1 марта 20:12
На железнодорожной станции в Мингячевире устанавливают новые стрелочные переводы (ФОТО)
Бизнес 23 февраля 18:01
Электрички Баку-Сумгайыт, Ялама-Баку и Ширван-Баку вернутся к обычному графику
Общество 23 февраля 15:42
Австрия заинтересована в участии в инфраструктурных проектах Азербайджана (ФОТО)
Бизнес 23 февраля 13:39
Джавид Гурбанов назвал страны, желающие подключиться к БТК (ФОТО)
Бизнес 20 февраля 21:28
График движения электропоездов Баку-Сумгайыт вновь претерпит изменения
Туризм 20 февраля 16:49
Продолжается ремонт ж/д Баку-Беюк Кесик (ФОТО)
Бизнес 16 февраля 13:18
Временно изменен график движения электропоездов Баку-Сумгайыт
Туризм 14 февраля 17:26
Пассажирский поезд Баку-Кочарли-Баку продолжит курсировать по прежнему расписанию
Туризм 14 февраля 15:24
В Азербайджане будет приостановлено движение пассажирского поезда Баку-Кочарли-Баку
Туризм 12 февраля 12:25
Меняется расписание пассажирского поезда Баку-Тбилиси-Баку
Туризм 12 февраля 12:01
На железнодорожной станции Баш Алят устанавливают новые стрелочные переводы (ФОТО)
Бизнес 12 февраля 11:13
Джавид Гурбанов: Железнодорожники Азербайджана поддержат Президента Ильхама Алиева на предстоящих выборах
Политика 9 февраля 14:35